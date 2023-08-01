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Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 9 Tutuklama

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Van'da düzenlenen 13 ayrı operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 9'u tutuklandı. Operasyonlarda 3 araca el konuldu ve kullanılamaz hale getirilen bir yapı yıkıldı.

VAN'da düzenlenen 13 ayrı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik 31 Temmuz- 1 Ağustos tarihlerinde 13 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 14'ü de serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanıldığı belirtilen 3 araca da el konuldu. Ayrıca göçmen kaçakçılarının barınmak için kullandıkları metruk bir yapı da yıkılarak kullanılamaz hale getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Operasyon Göçmen Güncel Haberler

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