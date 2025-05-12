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Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Tutuklama

Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Tutuklama
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Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göçmenlerle mücadele çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 4-11 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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