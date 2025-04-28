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VAN'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tutuklama

VAN'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tutuklama
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VAN'da gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 3'ü tutuklandı.

VAN'da göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 9 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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