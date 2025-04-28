VAN'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tutuklama
VAN'da gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 9 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel