Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tutuklama

VAN'da son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. 17 ile 23 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 12 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 9'u serbest bırakıldı.