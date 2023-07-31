Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama

Van'da düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. Emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 4 kişi serbest bırakıldı ve 1 araca el konuldu.

VAN'da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik 24- 30 Temmuz tarihleri arasında 5 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4'ü serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanıldığı belirtilen 1 araca da el konuldu.