Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklama

Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 18 Mayıs-1 Haziran'da yapılan operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.