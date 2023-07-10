Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklama

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, organizatör oldukları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderilirken, diğer 4 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

VAN'da, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 1'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 03-07 Temmuz 2023'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, organizatör oldukları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen organizatörlerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 4 şüphelinin işlemleri devam ediyor.