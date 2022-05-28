Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 8 şüpheli tutuklandı - Haberler

Gevaş ilçesinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının engellenmesi ve il genelinde bu suçu organize eden şüphelilerin tespiti için çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) istihbarı çalışmalar sonucunda Gevaş ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda para karşılığında "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yaptığı tespit edilen B.A, N.A, A.E, M.C, E.A, N.A, Ö.A, ve M.A yakalandı.

Şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.