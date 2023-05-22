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Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 kişi yakalandı

Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 15-21 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

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Kaynak: AA / Necat Hazar - Güncel

Göçmen Van Güncel Haberler

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