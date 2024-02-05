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VAN'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı

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VAN'da gerçekleştirilen operasyonda göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı tespit edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

VAN'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 8 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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