Van'da Göçmen Kaçakçılarına Yönelik Operasyonda 3 Tutuklama

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Van'da gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 14-27 Temmuz'da yapılan operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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