Van'da Göçmen Kaçakçılarına Yönelik Operasyon: 1 Tutuklama

Van'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı, bunlardan 1'i tutuklandı. Emniyet, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 24 Ağustos-7 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
