Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 9 tutuklama

Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 9'u tutuklandı. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Van'da geçen ay göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 1-31 Temmuz'da gerçekleştirilen 13 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda göçmenlerin barındırılmasında kullanılan bir metruk yapı yıktırıldı, 3 araca el konuldu.