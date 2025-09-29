Haberler

Van'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 5 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yapan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. Emniyet yetkilileri, düzensiz göçmenlerle ilgili çalışmalara devam ettiklerini açıkladı.

Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 21-28 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
Beyaz Saray'da 'Gazze' zirvesi! Netanyahu, Trump'ın teklifini kabul etti

Trump, Netanyahu'nun kararını açıkladı! Hamas'ı ise açıkça tehdit etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyükşehir belediye başkanı kameralar karşısı geçip ilan etti: 6 günlük suyumuz kaldı

Belediye başkanı "6 günümüz kaldı" deyip vahim gerçeği ilan etti
Erdoğan'ın ABD ziyareti CNN Türk'te kavga çıkardı: Şov yapma, bağırma

Erdoğan'ın ABD ziyareti CNN Türk'te kavga çıkardı: Şov yapma, bağırma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.