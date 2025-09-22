Haberler

Van'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 5 Tutuklama

Van'da düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığıyla ilgili 17 kişi gözaltına alındı, bunlardan 5'i tutuklandı. Emniyet, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 7-20 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 17 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
