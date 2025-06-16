Van'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 5 Tutuklama

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Van'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 5'i tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 1-15 Haziran'da yapılan operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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