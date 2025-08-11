Van'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 3 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Emniyet, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 27 Temmuz-10 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer önerisi! İsim verdi

Fenerbahçe'ye transfer önerisi! 2 tane bomba isim verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kingsley Coman'dan 100 milyon euroluk imza

Coman'dan 100 milyon euroluk imza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.