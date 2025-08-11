Van'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 3 Tutuklama

Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 27 Temmuz-10 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.