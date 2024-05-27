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Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 3 tutuklama

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Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 20-26 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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