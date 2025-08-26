Van'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 3 Kişi Tutuklandı

Van'da gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alınırken, 3'ü tutuklandı. Yapılan açıklamada, düzensiz göçmenlerle ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 10-24 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
Banka yöneticisinden 9 yaşındaki kıza taciz! Anlattıkları kan dondurdu

