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Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 2 tutuklama

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Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 25-31 Mart'ta belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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