VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA OPERASYON; 104 GÖZALTI Güncel Haberler VAN'da göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen 7 ayrı operasyonda 104 şüpheli gözaltına alındı. VAN'da göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen 7 ayrı operasyonda 104 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 27 Şubat ile 5 Mart tarihleri arasında 7 ayrı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 104 organizatör, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Emniyet Müdürlüğü Göçmen Güncel Haberler

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