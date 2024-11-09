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VAN'da Giyim Mağazasında Yangın: Zarar 1.1 Milyon TL

VAN'da Giyim Mağazasında Yangın: Zarar 1.1 Milyon TL
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Çaldıran ilçesinde iki giyim mağazasında çıkan yangında, itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı. Yangının ardından mağazalardaki zararın 1.1 milyon TL olduğu belirlendi.

VAN'ın Çaldıran ilçesinde 2 giyim mağazında çıkan yangında, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 2 mağazadaki zararın yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olduğu belirtildi.

Çaldıran ilçe merkezinde Fahrettin Cansalar ile Mahmut Yıldırım'a ait 2 giyim mağazasında, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası ile alevler söndürülürken, yanan 2 mağazadaki zararın yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olduğu belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber - Kamera: Behçet DALMAZ/VAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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