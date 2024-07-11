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Van YYÜ Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Geofit Bahçesi'nde Gezi ve Fotoğraf Günleri Başladı

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Geofit Bahçesi'nde üçüncüsü düzenlenen Gezi ve Fotoğraf Günleri etkinliği başladı. Bahçede yetiştirilen çeşitli bitkiler arasında fotoğraf çekme imkanı sunan etkinlik, 26 Temmuz'a kadar devam edecek.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Geofit Bahçesi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Gezi ve Fotoğraf Günleri" etkinliği başladı.

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nde görevli akademisyenler tarafından kampüs yerleşkesinde kurulan bahçe, yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor.

Ekinezya, sarı kantaron, adaçayı türleri, ölmez otu, melisa, nane, civan perçemi, kekik türleri ve lavantaların yetiştirildiği bahçede "Üçüncü Gezi ve Fotoğraf Günleri" etkinliği düzenleniyor.

Etkinlik kapsamında bahçeyi ziyaret edenler, rengarenk bitkilerin arasında fotoğraf çekiyor.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk, yaptığı açıklamada, her yıl bahçede gezi ve fotoğraf günleri etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Ekolojik sebeplerden dolayı etkinliği bu yıl geç düzenlediklerini belirten Tunçtürk, "Vatandaşlarımız aslında şubattan itibaren bahçemizi ziyaret edebiliyorlar. O tarihten itibaren bahçemizde kardelen, sümbül, süsen, nergis, iris, lale, ters lale ve farklı renk ve kokularda bitkiler açmaya başlıyor. 300'den fazla bitki türü bulunuyor." dedi.

Etkinliğin 26 Temmuz'a kadar süreceğini anlatan Tunçtürk, şunları kaydetti:

"Etkinliğimizin amacı bahçenin bölgedeki ekoturizme katkı sağlaması, ziyarete gelen misafirlere renk cümbüşü içinde harika fotoğraflar çekme olanağının sağlanmasıdır. Bahçemize üniversiteden, şehir merkezinden ve ilçelerden gelen misafirlerimiz var. Etkinliğe turizm sektörünü de dahil etmek istiyoruz. Bahçe, şehrimiz ve üniversitemiz için önemli bir değer. Doğayı ve fotoğraf çekmeyi sevenleri buraya bekliyoruz."

Etkinliğe katılan Serap Kaysı da "Doğayı ve fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Bugün de bahçeyi merak ettiğim için görmek istedim. Burada çok güzel fotoğraf çekiyoruz. Hem eğleniyoruz hem de bitkiler hakkında bilgi alıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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