Van'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Van'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı
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Tuşba ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangına zaman zaman zorlanan ekipler, çevre iş yerlerinin yanmaması için yoğun çaba sarf etti.

Van'ın Tuşba ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve Emniyet Müdürlüğüne ait toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile yapılan müdahale sonucu söndürüldü.

Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki atık plastik malzemelerinin toplandığı geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına, itfaiye görevlilerinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler de TOMA müdahale etti.

Yoğun duman nedeniyle zaman zaman zorlanan ekipler, yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için büyük çaba sarf etti.

Zorlu çalışma sonucu yangını söndüren ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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