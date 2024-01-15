Van'da gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında 37 kişi tutuklandı
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 59 şüpheliden 37'si tutuklandı. Operasyonlarda, 3 ruhsatsız tabanca, tüfek, kurusıkı tabanca, 23 fişek, bıçak, muşta, 4 araç lastiği ve jantı, 7 cep telefonu, ziynet eşyası ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 59 şüpheliden 37'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince 8-14 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda 59 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden, haklarında farklı suçlardan toplamda 136 yıl 1 ay 17 gün hapis cezası bulunan 37'si, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
Operasyonlarda, 3 ruhsatsız tabanca, tüfek, kurusıkı tabanca, 23 fişek, bıçak, muşta, 4 araç lastiği ve jantı, 7 cep telefonu, ziynet eşyası ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.