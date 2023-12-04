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Van'da gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında 21 kişi tutuklandı

4 Aralık 2023 11:28 Son Güncelleme: 11:29 Abone Ol

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 34 şüpheliden 21'i tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda silah, uyuşturucu ve diğer suç unsurları ele geçirildi.