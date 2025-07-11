Van'da Gerçek Gibi Tatbikat: Trafik Kazası Kurtarma Senaryosu

Van'da Gerçek Gibi Tatbikat: Trafik Kazası Kurtarma Senaryosu
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Van'ın Erciş ilçesinde UMKE koordinasyonunda düzenlenen tatbikatta, trafik kazasına karışan yaralılar kurtarıldı. 125 personelin katıldığı eğitim kampı, gerçek bir kazayı andıran senaryo ile sonlandı.

Van'ın Erciş ilçesinde ekiplerin senaryo gereği trafik kazasına karışan araçtaki yaralıları kurtardığı tatbikat gerçeğini aratmadı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) koordinasyonunda 4 ilden 125 personelin katılımıyla düzenlenen eğitim kampı kapsamında Van-Erciş kara yolunda tatbikat yapıldı.

Senaryo gereği çarpışan iki otomobildeki yaralılar için ihbarda bulunuldu.

Bunun üzerine kaza yerine UMKE, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yolun trafiğe kapatıldığı bölgeye gelen ekiplerin senaryo gereği yaralıları araçtan kurtarıp hastaneye sevk ettiği tatbikat gerçeğini aratmadı.

Üç gün süren eğitim kampı, yapılan son tatbikatla sona erdi.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel
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