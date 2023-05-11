Van'da gençlere yönelik teknoloji ve inovasyon eğitim programı düzenlendi

Van'da "Filizlerin Mucizeleri Teknoloji ve İnovasyon Vizyon Eğitimleri" programı düzenlendi.

Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Türk Traktör ve Teknolojide Kadın Derneği (WTECH) işbirliğinde düzenlenen program, TSO hizmet binasındaki Erek Toplantı Salonu'nda başladı.

Programın açılışında konuşan TSO Başkanı Necdet Takva, etkinliğin Van'da düzenlenmesinin değerli olduğunu söyledi.

Takva, "Uzun süredir hem kurumsal seçimlerimiz hem de depremin etkisi nedeniyle bir etkinliğin içinde yer almamıştık. Dolayısıyla bugün düzenlenen etkinlik ile 2023 adına yeni bir başlangıç yapabileceğimizi düşünüyoruz. Burada olduğunuz için, Van'ı önemsediğiniz için çok mutlu olduğumu belirtmek isterim." dedi.

Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney de Van'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, programı Türk Traktör ile birlikte hayata geçirdiklerini ifade etti.

Yeni bir devrimin ve çağın içerisinde bulunulduğunu dile getiren Öney, şunları kaydetti:

"Bu çağ yapay zeka çağı. Şu anda gençlerimiz yapay zeka çağının içinde yaşlanacak. Biz de eskiden gelenler olarak bu çağa ayak uyduruyoruz. Dolayısıyla bu program, yapay zeka açısından çok önemli. Bugün çok kıymetli ve önemli eğitmenlerimiz buraya geldiler. Burada sizlerle bir araya gelecekler ve bu çağın getirdiği önemli gelişmeleri sizlere anlatacaklar. Sizlerle de bu çağın risklerini ve yararlarını öğrenmiş olacaksınız."

Türk Traktör Eğitim ve Gelişim Ürün Lideri Zeynep Gamze Erdem de "Türk Traktör, Türkiye'nin ilk otomotiv üreticisidir. 1954'te kurulan Türk Traktör, 70 yıllık hayatına ciddi başarılar sığdırdı. Milyonlarca traktör, pazar liderliği, ihracat şampiyonluğu gibi sayısız ödüller aldı. Çok büyük bir kurumuz ve çok büyük başarılara imza attık ama bu yerimizde durmamız anlamına gelmiyor. Biz sürekli olarak değişen, gelişen ve yenilenen bir kurum olmak zorundayız. Her geçen günü değişen talepler nedeniyle gelişiyor, yenileniyoruz ve buna da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

İki gün sürecek programa DAKA Uzmanı Emin Çakay ve eğitimciler katıldı.