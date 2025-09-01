Van'da Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Başladı

Van'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Doğu Anadolu Bölge Finali" başladı.

Van Devlet Tiyatrosu salonunda yapılan yarışmaya, 14 ilden 420 lise ve üniversite öğrencisi katıldı.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada, bugün Van'da kültürün zenginliğini, sanatın gücünü, gençlerin yeteneğini görmekten büyük bir onur duyduklarını söyledi.

Van gibi tarihi ve kültürel açıdan köklü bir şehirde şiirden tiyatroya, ses yarışmasından bilgi yarışmasına kadar birçok alanda yarışacak gençlerin kendilerine umut ve ilham vereceğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu organizasyon yalnızca bir yarışma değil aynı zamanda kültürel değerlerimizi yaşatma, paylaşma ve gençler arasında sanatsal bağlar kurma amacı taşımaktadır. Her bir gencimizin sahneye çıkarken gösterdiği cesaret, emek ve yaratıcılık bizim için birincilikten çok daha değerlidir. Katılım gösteren tüm gençlerimizi yürekten tebrik ediyor, onları buraya gönderen ailelerine ve aynı zamanda yarışma için hazırlayan müdürlerimize, liderlerimize, eğitmenlerimize teşekkür ediyorum."

Etkinliğin ilk gününde düzenlenen bilgi yarışmasında üniversite kategorisinde Erzincan, lise kategorisinde ise Elazığ'dan gelen öğrenciler birinci oldu.

4 gün sürecek yarışmalarda dereceye girecek gençler Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak.