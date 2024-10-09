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Van'da Geliştirilen Yeni İHA, 10 Saat Havada Kalabiliyor

Van'da Geliştirilen Yeni İHA, 10 Saat Havada Kalabiliyor
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Van'da bir grup mühendis, bulut altı görevleri yapabilecek ve 10 saat uçabilen insansız hava aracı (İHA) geliştirdi. 'Artos Teknoloji' adıyla kurulan şirket, KOSGEB desteğiyle prototipini hazırladı ve seri üretime geçti. Ekip, farklı arazi yapılarında kullanılabilen İHA'ların yurt dışına ihracatını hedefliyor.

Van'da bir grup mühendis, bulut altı görevleri yapabilecek yaklaşık 10 saat uçabilen insansız hava aracı (İHA) geliştirdi.

Makine, uzay ve havacılık, yazılım, mekatronik, elektrik ve elektronik mühendislerinden oluşan ekip, 2021'de insansız uçakların maliyet ve özelliklerini inceleyerek yük taşıma kapasiteli İHA üretmek için çalışma başlattı.

İlk etapta "Artos Teknoloji" adını verdikleri şirketi kurarak İHA prototipini hazırlayan mühendisler, hazırladıkları projeyle Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) destek almaya hak kazandı.

Bu sayede açtıkları atölyede bulut altı görevleri yapabilecek benzinli modeli 10 saat uçabilen sabit kanatlı İHA üretimine başlayan mühendisler, araçların test uçuşlarını başarıyla tamamlayıp seri üretim aşamasına geçti.

Yılda 80 İHA üretmeyi planlayan ekip, yurt dışına da ürün göndererek sektörde söz sahibi olmayı hedefliyor.

"Farklı arazi yapılarında da kullanılabilir"

Havacılık ve uzay mühendisi Ziya Demir Yusufoğlu, AA muhabirine, İHA'ları "art-v1 elektrikli" ve "art-v1 benzinli" olarak tasarladıklarını söyledi.

İHA'ları anlık istihbarat ihtiyacını karşılamaya yönelik ürettiklerini ifade eden Yusufoğlu, şöyle konuştu:

"İnsansız hava araçlarıyla 10 dakika içinde 10 kilometre mesafede ne olup bittiğini anlık gözlemleyebilirsiniz. Kullanıcı açısından taşınabilir olmasıyla öne çıkmaktadır. Özel olarak tasarlanan çantasında 3 dakikada kurulumu yapılıyor. Kullanıcıya elektrikli ve benzinli olarak iki seçenek sunuyoruz. Bugüne kadar 32 test uçuşu gerçekleştirdik. Yer komuta istasyon yazılımımız ile 2 uçuş gerçekleştirdik. Şu an sistem entegrasyonu aşamasındayız. İniş-kalkış opsiyonlarımız arasında operasyon koşulları ve isteklerine yönelik seçim kolaylığı sunuyoruz. Farklı arazi yapılarında da kullanılabilir."

Araçların elle fırlatma, fırlatma rampası ve bulunduğu yerden kalkış özelliklerinin de bulunduğunu anlatan Yusufoğlu, şunları söyledi:

"Bir piste ihtiyaç duyulmadan istenilen yerde uçuşu yapılabilir. Benzinli 10 saat havada kalabiliyor. Yaklaşık 4 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Elektrikli versiyonu ise 5 saat uçuyor. Tüm uçuş testlerini başarıyla tamamladık. Yurt içi ve dışından pazar arayışlarına başladık. Seri üretim aşamasına geçtik. Dünyada en çok satan İHA modellerini baz alarak geliştirdiğimiz art-v1'in ekonomik, teknolojik ve ulaşılabilirlik açısından çok büyük artıları var. Gövde kompozit malzemeden sektör standartlarına uygun olarak üretildi. Zorlu hava şartlarına son derece dayanıklıdır."

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel

İnsansız Hava Aracı Teknoloji Ekonomi Güncel Kosgeb Üretim van

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