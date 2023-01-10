Van'da geçen yıl çeşitli suçlardan aranan 2 bin 614 kişi yakalandı Güncel Haberler Van'da jandarma ekiplerince 2022'de yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 2 bin 614 kişi yakalandı. Van'da jandarma ekiplerince 2022'de yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 2 bin 614 kişi yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Ekiplerce, geçen yıl şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 614 kişi gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Kaynak: AA / Güncel Jandarma Van Güncel Haberler

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