Van'da geçen yıl çeşitli suçlardan aranan 2 bin 614 kişi yakalandı
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Van'da jandarma ekiplerince 2022'de yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 2 bin 614 kişi yakalandı.
Van'da jandarma ekiplerince 2022'de yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 2 bin 614 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerce, geçen yıl şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 614 kişi gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: AA / Güncel