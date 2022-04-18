Son dakika haberi: Geçen haftaki operasyonlarda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Van'da geçen hafta düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 8 operasyon gerçekleştirdi.

Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 17 zanlı gözaltına alındı, suçta kullanılan 3 araca el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı.