Geçen hafta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi tutuklandı Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, il genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 27 Haziran-3 Temmuz'da gerçekleştirilen 4 operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Necat Hazar - Güncel Güncel Haberler

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