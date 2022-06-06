Van'da geçen hafta 80 kilo 120 gram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Van'da geçen hafta 80 kilo 120 gram uyuşturucu ele geçirildi

AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'da geçen hafta 80 kilo 120 gram uyuşturucu ele geçirildi

??????? Van'da bir haftada 80 kilo 120 gram uyuşturucu ile 54 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 25 şüpheli gözaltına alındı.

??????? Van'da bir haftada 80 kilo 120 gram uyuşturucu ile 54 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 25 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen hafta gerçekleştirdikleri operasyonlarda 27 kilo 106 gram eroin, 34 kilo 863 gram sentetik, 18 kilo 151 gram esrar ve 54 bin 154 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı.

AA / Necat Hazar - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Van Güncel Haberler

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