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Van'da geçen hafta 60 kilogram eroin ele geçirildi

Van'da geçen hafta 60 kilogram eroin ele geçirildi

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Van'da geçen hafta 60 kilogram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da geçen hafta 60 kilogram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-7 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda 60 kilogram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Necat Hazar - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Van Güncel Haberler

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