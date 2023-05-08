Van'da geçen hafta 60 kilogram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-7 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda 60 kilogram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.