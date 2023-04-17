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Van'da geçen hafta 55 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da geçen hafta 55 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

Güncel Haberler

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 55 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 55 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10-16 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda 12 kilo 500 gram eroin ve 43 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Van Güncel Haberler

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