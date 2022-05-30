Van'da geçen hafta 44 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Van'da geçen hafta 44 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'da geçen hafta 44 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

??????? Van'da bir haftada 44 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 18 şüpheli gözaltına alındı.

??????? Van'da bir haftada 44 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen hafta gerçekleştirdikleri operasyonlarda 42 kilo 201 gram eroin, 882,36 gram Afyon sakızı, 868,91 gram esrar, 62,31 gram sentetik uyuşturucu ve 11 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı.

AA / Necat Hazar - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Van Güncel Haberler

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