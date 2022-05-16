Van'da geçen hafta 30 kilo 630 gram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

VAN (AA) - ??????? Van'da bir haftada 30 kilo 630 gram uyuşturucu ele geçirildi, 29 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 9-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 29 kilo 159 gram eroin, 1 kilo 455 gram sentetik uyuşturucu, 15,64 gram esrar, 0,55 gram kokain ve 68 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.