Van'da geçen hafta 115 kilo 319 gram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Van'da geçen hafta 115 kilo 319 gram uyuşturucu ele geçirildi

AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'da geçen hafta 115 kilo 319 gram uyuşturucu ele geçirildi

??????? Van'da bir haftada 115 kilo 319 gram uyuşturucu ele geçirildi, 27 şüpheli gözaltına alındı.

??????? Van'da bir haftada 115 kilo 319 gram uyuşturucu ele geçirildi, 27 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20-26 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 115 kilo 307 gram eroin, 10,12 gram sentetik, 1,90 gram esrar ve 4 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı.

AA / Necat Hazar - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Van Güncel Haberler

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