Van'da Geçen Ay 235 Şüpheli Yakalandı

Van'da geçen ay çeşitli suçlardan aranan 235 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, yasa dışı faaliyetleri olan kişi ve örgütlerin tespit edilmesi, suç ve suçlu bağlantılarının ortaya çıkarılması ve faillerinin yakalanarak adli mercilere teslim edilmesi için temmuzda gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 235 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.