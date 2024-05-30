Van'da gece şimşekler etkili oldu

VAN - Van'da dün gece yağmurla birlikte şimşekler etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarılarının ardından Van'da dün gece etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler gecenin karanlığını aydınlattı. Gökyüzü, belirli aralıklarla çakan şimşekler ile aydınlandı. Kentte zaman zama etkili olduğu yağış kısa bir süre sonra son buldu.