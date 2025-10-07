Haberler

Van'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Van'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi
Erciş ilçesinde Anadolu Düşünce Derneği tarafından gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar İsrail'i protesto ederek Gazze'ye destek verdiler.

VAN'ın Erciş ilçesinde Anadolu Düşünce Derneği öncülüğünde ' Gazze'ye destek yürüyüşü' düzenlendi. Yürüyüşe katılanlar sık sık İsrail aleyhine sloganları atıp, tekbir getirdi.

Erciş ilçesinde Anadolu Düşünce Derneği öncülüğünde ' Gazze'ye destek yürüyüşü' düzenlendi. Yürüyüş için bir araya gelen kalabalıktakiler, ellerindeki döviz pankartlarla yürüdü. Van yolu Caddesi'nde yaklaşık bir kilometre yürüyen kalabalık, sık sık tekbir getirip, İsrail'i protesto etti.

Anadolu Düşünce Derneği Üyesi Önder Aras, insanlığın utancına, adaletin sessizliğine ve ümmetin sarsılmaz direnişine tanıklık etmek için toplandıklarını söyledi. Aras," Aksa Tufan'ının ikinci yıl dönümünde, sadece bir olayın değil, bir dirilişin, bir uyanışın yıldönümündeyiz. Tarihsel gerçek ve devam eden bu zulüm 7 Ekim 2023'te başlamadı. Bu zulüm, 1948 yılında Filistin topraklarına sızan işgalin ilk adımıyla başladı. O günden bugüne, her taş, her ağaç, her çocuk bu işgalin tanığıdır. 1948'de evlerinden sürülen insanlar, hala kamplarda doğuyor, büyüyor ve ölüyor. 1967'de Kudüs işgal edildiğinde sadece bir şehir değil, ümmetin kalbi yaralandı. Şimdi, 2023'te, 2024'te ve 2025'te aynı zulmün yeni perdeleriyle karşı karşıyayız. 'Kudüs onurumuz, Gazze kalbimizdir." dedi.

Yürüyüşün ardından, kalabalık sessiz bir şekilde dağılırken, polis yürüyüş güzergahında geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
