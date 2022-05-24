Fuhuş operasyonunda iki kişi tutuklandı - Haberler

Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte bazı kişilerin fuhuş, fuhşa aracılık ve zorlama yaptıkları, fuhşa yer ve imkan sağladıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, İpekyolu ilçesinde ruhsatsız işletilen bir masaj salonuna operasyon düzenleyen ekipler, iki kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Operasyonda biri yabancı uyruklu 4 kadın yakalandı, yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Güncel