Van'da Fuhuş Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Van'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Teknik ve fiziki takip sonucunda, 'fuhşa teşvik, aracılık etme, zorlama ve insan ticareti' suçlarından işlemler yapıldı.

Van'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, "fuhşa teşvik, aracılık etme, zorlama ve insan ticareti" suçlarıyla ilgili 3 ay süreyle teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

Çalışmalar sonucu 8 Ağustos'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, biri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
