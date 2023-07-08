Van'da fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi yaptı. Kentte vatandaşların sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretilen gıdaya ulaşması için denetimler sürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi yaptı.

Kentte vatandaşların sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretilen gıdaya ulaşması için denetimler sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, İl Tarım ve Orman ile Ticaret İl Müdürlüklerince, fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yapıldı.

Gramaj, hijyen, maske ve eldiven kullanımı, ürünlerin son kullanma tarihleri gibi detayları inceleyen ekipler, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını kontrol etti.

Zabıta Dairesi Başkanı Yusuf Coşar, gazetecilere, Van genelinde fırınlarda kontroller gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özellikle gramaj, hijyen, genel temizlik, ürünlerin son kullanım tarihleri konusunda detaylı inceleme yapacaklarını ifade eden Çoşar, "153'e gelen şikayetlerde bazı fırınlarda gramaj eksikliği olduğu söylenmektedir. Denetimlerde bunu göreceğiz. Tespit ettiklerimizin hem ekmeklerini toplayacağız hem de gereken kanuni işlemleri uygulayacağız." dedi.

Denetimlere Ticaret İl Müdürü Mehmet Murat Keremoğlu'da eşlik etti.