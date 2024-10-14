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Van'da Firari Hükümlüler Yapılan Operasyonla Yakalandı

Van'da Firari Hükümlüler Yapılan Operasyonla Yakalandı
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Van'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlü, jandarmanın düzenlediği operasyonlarla yakalandı. Hükümlüler, uyuşturucu, kasten öldürme ve hırsızlık suçlarıyla aranıyorlardı.

VAN'da haklarında kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 3 firari hükümlü, jandarmanın çalışmasıyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) firari kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Baskınlarda 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranan Ş.A. (33), 'Kasten öldürme' suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranan V.B. (59) ile 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık'tan 20 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ş. (20) yakalanıp gözaltına alındı. 3 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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