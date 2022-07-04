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Van'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA - Necat Hazar - Güncel
Van'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Van'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen firari cumhuriyet savcısı yakalandı.

Van'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen firari cumhuriyet savcısı yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında bir araçta yaptıkları kontroller sırasında bir kişinin kimliğinin sahte olduğunu tespit etti.

Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, söz konusu kişinin "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kararı bulunan ve meslekten ihraç edilen cumhuriyet savcısı olduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklandı.

AA / Necat Hazar - Güncel

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