Van'da Filistin Yaraları İçin Kermes Düzenlendi

Eğitim-Bir-Sen Van Şubesi öncülüğünde düzenlenen kermeste, elde edilen gelir Filistin halkına ulaştırılacak. Şube temsilcisi, Gazze'deki insanların unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Van'da Eğitim-Bir-Sen Şubesi öncülüğünde Filistin yararına kermes düzenledi.

Şube üyeleri tarafından Beşyol Meydanı'nda yapılan kermeste, evlerde hazırlanan yiyecekler ile bazı ürünler satışa sunuldu.

Kermesten elde edilen gelirin Filistin halkına ulaştırılacağı belirtildi.

Eğitim-Bir-Sen Van Temsilcisi Mehmet Ali Uca, Filistin halkına destek sunmak ve yaşanan katliamı gündemde tutmak amacıyla kermesi organize ettiklerini söyledi.

Gazze'deki insanların unutulmaması gerektiğini ifade eden Uca, şunları kaydetti:

"Kentteki sivil toplum kuruluşları sırayla kermes düzenleyecek. Buradan elde edilen gelir Filistinli kardeşlerimize ulaştırılacak. Antlaşma sağlandı ve bundan sonraki süreç daha önemli. Oradaki kardeşlerimiz soykırıma uğradı. Gece ölüm korkusuyla uyuyup, sabah ölüm korkusuyla uyandılar. Yaptığımız eylemlerle tepkimizi göstermeye çalıştık. Bundan sonra yanlarında olduğumuzu daha güçlü bir şekilde göstermemiz lazım."

Oradaki insanların hem maddi hem de manevi desteğe ihtiyacının olduğunu dile getiren Uca, "Kardeşlerimizin ihtiyaçlarını kermesler ve etkinliklerle gidermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız boykot ürünlerini almamaya gayret göstersinler. Bu önemli süreçte daha da dikkatli olmamız gerekiyor." dedi.

