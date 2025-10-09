Van'da Filistin İçin Kardeşlik Kermesleri Düzenlendi

Van'daki yüzlerce okulda, Filistin konusunda farkındalığın artırılması, insanların yaşadığı acılara dikkat çekilmesi amacıyla öğrenci, öğretmen ve veli işbirliğiyle okullarda "Van- Gazze kardeşlik kermesleri" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Van İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterilmesi ve yaşanan insanlık dramının dünyaya duyurulması amacıyla etkinlikler organize edildi.

Kent merkezi ve kırsal mahallelerdeki yüzlerce okulun destek verdiği etkinlikler kapsamında, Gazze'de yaşam mücadelesi veren binlerce insan için yardım seferberliği başlatıldı.

Öğretmen, öğrenci ve veli işbirliğiyle kermeslerin yapıldığı okulların bahçelerine Filistin bayrakları asıldı, evlerde yapılan ürünler satışa sunuldu.

Öğrencilerin Gazze'deki kardeşlerine destek olmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiği, şiirler kaleme aldığı etkinliklerde elde edilen gelir, Filistin'e ulaştırılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.

"Kardeşlik ruhunun tüm okullarımıza yayılmasını diliyorum"

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Kutlu, AA muhabirine, öğrencilerin vicdanı ve dayanışma duygusunu canlı tutan anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiğini söyledi.

Van'dan Gazze'ye gönül köprüsü kurulduğunu ifade eden Kutlu, " Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayan çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve velilerimizin bu duyarlılığı hepimizi gururlandırıyor. Her bir öğrencimiz, hazırladığı yiyecekten yazdığı şiire kadar mazlum coğrafyalara uzanan bir gönül köprüsü kuruyor." dedi.

Her zaman Filistin halkının yanında olduklarını ifade eden Kutlu, şöyle konuştu:

"İlimiz genelinde yüzlerce okulumuzda kermes, resim, şiir ve farkındalık etkinlikleri düzenleniyor. Bu çalışmalar, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında merhamet, paylaşma ve insanlık değerlerinin eğitim aracılığıyla güçlendirilmesidir. Emeği geçen tüm okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Bu anlamlı projenin hayata geçmesine öncülük eden İl Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Nurettin Aras'a teşekkürlerimi sunuyorum. Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kere daha vurguluyor, bu kardeşlik ruhunun tüm okullarımızda yayılmasını diliyorum."

Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Geylani ise "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinesinde eş zamanlı olarak Gazze'de yaşanan dramın daha iyi anlaşılmasını ve öğrencilerimizin bilinçli olmasını sağlamak amacıyla okullarımızda kermesler düzenledik. Bu etkinliklerden elde edilen gelir Gazze'ye gönderilecek. Gazze'deki çocukların gülümsemesinin, yaşamasının ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştık. Bu etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Arkadaşlarımın Gazze'de de okula gitmesini istiyorum"

8. sınıf öğrencisi Elif Atiş de "Kermeste satacağımız yemekleri ailelerimiz yaptı. Biz burada Gazze'nin huzura kavuşmasını istiyoruz. Benimle yaşıt olan arkadaşlarımın Gazze'de de okula gitmesini istiyorum. Burada bunun için satış yapıyoruz. Kermeste ürünler satıldıkça mutlu oluyoruz. Gazze için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Evde yaptıklarını ürünleri kermeste sattıklarını dile getiren 10. sınıf öğrencisi Merve Abut, "Burada elde ettiğimiz geliri Filistin'deki kardeşlerimize ulaştıracağız. İnşallah öyle bir zaman gelir ki Filistin'deki kardeşlerimizde okullarına kavuşur." şeklinde konuştu.

10. sınıf öğrencisi Yunus Avdar Keser, Filistin'de binlerce insanın hayatını kaybettiğini, insanların orada yaşam mücadelesi verdiğini belirtti.

Tüm ülkelerin Filistin için bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Keser, "Bu kermeste kardeşlerimize yardım etmek için mücadele ediyoruz. Gazze'yi anlayabilmemiz için bizim de empati yapmamız lazım. Biz de savaşta olabilirdik. Çocuklar, kadınlar ölüyor. Filistin'e barış gelmesini istiyorum." dedi.