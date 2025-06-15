Van'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Van'da Filistin'e Destek Yürüyüşü
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Van'da, Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde toplanan kalabalık, İsrail'in Gazze ve İran'a yönelik saldırılarını protesto etti. Yürüyüş sonunda Kur'an okundu ve dua edildi.

Van'da, Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde bir araya gelenler, İsrail'in Gazze'ye ve İran'a yönelik saldırılarını protesto etti.

Filistin bayraklarıyla Beşyol Meydanı'nda bir araya gelenler, tekbir getirerek Cumhuriyet Caddesi'nde yürüdü.

Kent Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Grup adına açıklama yapan platform sözcüsü Hayati Beyde, İsrail'in son dönemde İran'a ve Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

İslam coğrafyasının zor günlerden geçtiğini ifade eden Beyde, şunları kaydetti:

"Coğrafyamız, İslam ümmetinin parçalanmış, kanayan bedenini andırıyor. Bir yanı sarılması mümkün olmayan yaralarıyla Suriye, bir yanı unutulmuş ve yok sayılmış Doğu Türkistan, bir yanı acılar içinde kıvranan Irak, bir yanı ise acılarını içine gömen Afganistan ve bir yanı ise dünyanın gözleri önünde vahşice kuşatılan, işgal edilen, kadın, çocuk demeden topluca katledilen Gazze. Şimdi ise emperyalistlerin doğrudan desteği ve himayesiyle siyonist barbarlığın hedefi haline getirilen İran."

İsrail'in saldırgan ve yayılmacı politikalarını sürdürdüğünü belirten Beyde, "İsrail'in son dönemde İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, siyonist terör örgütünün pervasızlığını ve küstahlığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. İsrail, Müslümanlara ve kendisi için tehdit olarak gördüğü tüm unsurlara karşı işgalci, saldırgan ve yayılmacı politikalarını sürdürmektedir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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